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Роспотребнадзор рассказал об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Роспотребнадзор рассказал об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»

Полина Долганова

Общество

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» признана безопасным и эффективным препаратом. Об этом в Роспотребнадзоре сообщили со ссылкой на данные двух клинических исследований.

— Журнал «Инфекция и иммунитет» 24 марта опубликовал результаты клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона»... подтверждающие ее безопасность и иммунологическую эффективность, — сообщается в заявлении ведомства.

Результаты исследований препарата среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет опубликовал ГНЦ ВБ «Вектор».

Ранее в среду, 24 марта, стало известно, что «Спутник V» стал наиболее узнаваемой вакциной в мире согласно данным опроса.

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