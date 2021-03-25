Роспотребнадзор рассказал об эффективности вакцины «ЭпиВакКорона»
Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» признана безопасным и эффективным препаратом. Об этом в Роспотребнадзоре сообщили со ссылкой на данные двух клинических исследований.
— Журнал «Инфекция и иммунитет» 24 марта опубликовал результаты клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона»... подтверждающие ее безопасность и иммунологическую эффективность, — сообщается в заявлении ведомства.
Результаты исследований препарата среди добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет опубликовал ГНЦ ВБ «Вектор».
Ранее в среду, 24 марта, стало известно, что «Спутник V» стал наиболее узнаваемой вакциной в мире согласно данным опроса.
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