Исследование: «Спутник V» стал наиболее узнаваемой вакциной в мире

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» стала самым узнаваемым препаратом от коронавируса в мире. Это следует из данных опроса компании YouGov в среду, 24 марта.

О российской вакцине слышали 74 процента опрошенных. Второе место занял препарат Pfizer/BioNTech с результатом 69 процентов. AstraZeneca замыкает тройку (60 процентов).

Россия вызывает наибольшее доверие как государство — производитель вакцины у 54 процентов респондентов. Она опережает США и Великобританию, сообщается на сайте компании.

Ранее стало известно о запуске РФПИ тестов для определения вида мутации COVID-19.

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