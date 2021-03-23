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РФПИ запустит тесты для определения мутации коронавируса
Фото: Владимир Новиков, Вечерняя Москва

РФПИ запустит тесты для определения мутации коронавируса

Иван Юминов

Здоровье

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запустит тесты для определения вида мутации коронавируса. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев во вторник, 23 марта.

— Тесты мы сделали одни из самых быстрых и точных, теперь продолжаем их улучшать. В ближайшее время мы запустим тесты, которые позволяют также определять вид мутации вируса, — заявил он.

Ранее в организации сообщали о более низкой эффективности вакцины «Спутник Лайт» по сравнению со «Спутником V».

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