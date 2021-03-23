РФПИ запустит тесты для определения мутации коронавируса

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запустит тесты для определения вида мутации коронавируса. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев во вторник, 23 марта.

— Тесты мы сделали одни из самых быстрых и точных, теперь продолжаем их улучшать. В ближайшее время мы запустим тесты, которые позволяют также определять вид мутации вируса, — заявил он.

Ранее в организации сообщали о более низкой эффективности вакцины «Спутник Лайт» по сравнению со «Спутником V».

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