Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

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Республика Вьетнам зарегистрировала российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) во вторник, 23 марта.

— РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам, — говорится в сообщении.

В РФПИ заявили, что Вьетнам стал 56-ой страной, в которой одобрено применение российской вакцины. Так, препарат «Спутник V» был одобрен в странах с общим населением более 1,5 миллиарда человек, сообщает ТАСС.

Напомним, 2 февраля, The Lancet обнародовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины «Спутник V». Материалы подтверждают эффективность препарата (91,6 процента) и его безопасность. Антитела к COVID-19 после прививки были выявлены у 98 процентов добровольцев.

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