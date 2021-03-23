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Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Вьетнам зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»

Виктория Родимкина

Здоровье

Республика Вьетнам зарегистрировала российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) во вторник, 23 марта.

— РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Министерством здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам, — говорится в сообщении.

В РФПИ заявили, что Вьетнам стал 56-ой страной, в которой одобрено применение российской вакцины. Так, препарат «Спутник V» был одобрен в странах с общим населением более 1,5 миллиарда человек, сообщает ТАСС.

Напомним, 2 февраля, The Lancet обнародовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины «Спутник V». Материалы подтверждают эффективность препарата (91,6 процента) и его безопасность. Антитела к COVID-19 после прививки были выявлены у 98 процентов добровольцев.

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