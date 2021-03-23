РФПИ: Эффективность «Спутника Лайт» может быть не такой высокой

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» может быть ниже, чем у другой отечественной разработки «Спутник V». Об этом рассказал глава направления клинического развития Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Арсен Кубатаев во вторник, 23 марта.

— Конечно, мы не ожидаем такого же уровня эффективности, как у вакцины «Спутник V», которая составляет 91,6 процента. Но, исходя из успеха «большой» вакцины «Спутник V», ожидания достаточно оптимистичные в защитных качествах вакцины «Спутник Лайт», — сообщил он.

Отличие «Спутник Лайт» заключается в том, что она однокомпонентна, отмечает агентство городских новостей «Москва».

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