Вирусолог дал совет, как подготовиться к повторному заражению COVID-19
Быстрее выздороветь после повторного заражения коронавирусной инфекцией поможет использование собственной плазмы крови, которая содержит антитела к COVID-19. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил вирусолог Алексей Аграновский.
По его словам, в такой плазме в достаточном количестве имеются биологические жидкости, которые способны противостоять антигенам инфекции.
— Если вы уже болели коронавирусной инфекцией, можете сдать свою плазму, а при повторном заражении, когда титр антител упадет, вам ее введут, и вы выздоровеете очень быстро, — отметил вирусолог.
Эксперт отметил, что повторные случаи заражения нельзя исключать, ведь со временем количество антител в организме уменьшается:
— Плазма крови, которая была взята после выздоровления пациента и сохранена в лаборатории, может быть использована для вашего же лечения. То есть вы сами для себя можете стать донором «оздоравливающей» плазмы.
Ранее стало известно, что в Москве начались исследования, в рамках которых лечение пациентов с COVID-19 будут проводить с помощью плазмы горожан, сделавших прививку от коронавирусной инфекции.
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