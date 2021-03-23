Вирусолог дал совет, как подготовиться к повторному заражению COVID-19

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Быстрее выздороветь после повторного заражения коронавирусной инфекцией поможет использование собственной плазмы крови, которая содержит антитела к COVID-19. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщил вирусолог Алексей Аграновский.

По его словам, в такой плазме в достаточном количестве имеются биологические жидкости, которые способны противостоять антигенам инфекции.

— Если вы уже болели коронавирусной инфекцией, можете сдать свою плазму, а при повторном заражении, когда титр антител упадет, вам ее введут, и вы выздоровеете очень быстро, — отметил вирусолог.

Эксперт отметил, что повторные случаи заражения нельзя исключать, ведь со временем количество антител в организме уменьшается:

— Плазма крови, которая была взята после выздоровления пациента и сохранена в лаборатории, может быть использована для вашего же лечения. То есть вы сами для себя можете стать донором «оздоравливающей» плазмы.

Ранее стало известно, что в Москве начались исследования, в рамках которых лечение пациентов с COVID-19 будут проводить с помощью плазмы горожан, сделавших прививку от коронавирусной инфекции.

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