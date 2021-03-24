Экспорт вакцины «КовиВак» за рубеж начнется после того, как ей обеспечат россиян
Экспортные поставки российской вакцины от коронавируса «КовиВак» будут рассматриваться только после того, как на нее будет удовлетворен спрос внутри России. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в среду, 24 марта.
Начальный объем «КовиВак» выйдет в гражданский оборот в конце марта. Всего может быть произведено около 10 миллионов доз вакцины. Она была разработана в Центре им. Чумакова РАН. Особенность данной вакцины в том, что она цельновирионная — в ее основе сам вирус SARS-CoV-2, лишенный своих инфекционных свойств. Ожидается, что эффект от нее будет наиболее полным, отмечает РИА Новости.
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