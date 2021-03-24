Экспорт вакцины «КовиВак» за рубеж начнется после того, как ей обеспечат россиян

Фото: Владимир Новиков / Вечерняя Москва

Экспортные поставки российской вакцины от коронавируса «КовиВак» будут рассматриваться только после того, как на нее будет удовлетворен спрос внутри России. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в среду, 24 марта.

Начальный объем «КовиВак» выйдет в гражданский оборот в конце марта. Всего может быть произведено около 10 миллионов доз вакцины. Она была разработана в Центре им. Чумакова РАН. Особенность данной вакцины в том, что она цельновирионная — в ее основе сам вирус SARS-CoV-2, лишенный своих инфекционных свойств. Ожидается, что эффект от нее будет наиболее полным, отмечает РИА Новости.

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