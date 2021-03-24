Матвиенко заявила, что коллективный иммунитет сформируется в России к осени

Фото: Пресс-служба Совфеда

При массовой вакцинации коллективный иммунитет сформируется в России к осени 2021 года. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она добавила, что не видит причин, чтобы не делать прививку от коронавируса. По ее мнению, чтобы окончательно победить коронавирус, нужно вакцинироваться большей части россиян.

— Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к нормальной жизни, — приводит Интерфакс слова Матвиенко.

Ранее сообщалось, что соцработники в Москве начали информировать пожилых жителей столицы о вакцинации от COVID-19.

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