Соцработники начали информировать пожилых москвичей о вакцинации от COVID-19
Московские социальные работники начали поквартирный обход граждан старше 60 лет, чтобы сообщить им о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак в среду, 24 марта.
По его словам, сотрудники социального центра помогут жителям города записаться в поликлинику для прививки.
— С 24 марта социальные работники начнут совершать поквартирные обходы москвичей старше 60 лет. Соцработники расскажут, как защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции, — сказал Евгений Стружак.
Он отметил, что в акции поучаствуют семь тысяч сотрудников социальной защиты. Соцработники пообщаются с москвичами и оставят им буклеты с информацией о вакцинации.
Глава департамента добавил, что вакцинация от коронавируса проводится бесплатно. При этом сотрудники социальных центров не будут спрашивать данные банковских счетов и паспортные данные, предупредил Евгений Стружак.
В случае сомнений по поводу личности соцработника горожане могут обратиться в районное управление, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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