Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более миллиона телеконсультаций провели врачи Москвы в период пандемии COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более миллиона телеконсультаций провели врачи Москвы в период пандемии COVID-19

Виктория Родимкина

Город

Столичные медики за год провели более миллиона телемедицинских консультаций для людей с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении в домашних условиях. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников во вторник, 23 марта.

По его словам, в городе был создан круглосуточный центр телемедицины.

— Центр позволил дистанционно вести, обеспечивая круглосуточной поддержкой, десятки тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, — сказал Андрей Тяжельников.

Директор центра диагностики и телемедицины, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы Сергей Морозов пояснил, что одним из главных стимулов модернизации стала необходимость сэкономить время на поставке диагноза.

Он отметил, что подключение цифрового диагностического оборудования к единой цифровой платформе здравоохранения помогло врачам, сообщает ТАСС.

— В экстренных случаях протоколы КТ органов грудной клетки были доступны в системе уже через 15 минут после выполнения исследования, — сказал медик.

Руководитель центра телемедицины Мариам Пахуридзе добавила, что пандемия коронавируса дала мощный толчок развитию телемедицинских технологий в России.

Читайте также: Пункты вакцинации от коронавируса откроются еще в двух торговых центрах Москвы

столичные врачилечениекоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для пьяных и влюбленных

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ищи дурака: почему банки не готовы кредитовать изобретателей

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Люди любят деньги, а деньги — тишину

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто боится русского хакера

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Жилье, деньги и льготы: сколько нужно платить контрактнику

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте