Более миллиона телеконсультаций провели врачи Москвы в период пандемии COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные медики за год провели более миллиона телемедицинских консультаций для людей с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении в домашних условиях. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников во вторник, 23 марта.

По его словам, в городе был создан круглосуточный центр телемедицины.

— Центр позволил дистанционно вести, обеспечивая круглосуточной поддержкой, десятки тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией, — сказал Андрей Тяжельников.

Директор центра диагностики и телемедицины, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы Сергей Морозов пояснил, что одним из главных стимулов модернизации стала необходимость сэкономить время на поставке диагноза.

Он отметил, что подключение цифрового диагностического оборудования к единой цифровой платформе здравоохранения помогло врачам, сообщает ТАСС.

— В экстренных случаях протоколы КТ органов грудной клетки были доступны в системе уже через 15 минут после выполнения исследования, — сказал медик.

Руководитель центра телемедицины Мариам Пахуридзе добавила, что пандемия коронавируса дала мощный толчок развитию телемедицинских технологий в России.

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