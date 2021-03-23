Татьяна Голикова назвала главную проблему системы здравоохранения РФ

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во вторник, 23 марта, рассказала о главной проблеме системы здравоохранения России.

По ее словам, основная проблема заключается в недостатке опытных кадров.

— Наверное, кадровая (недостаток врачей), которая предопределяет во многих регионах страны доступность медицинской помощи для отдаленных и малонаселенных пунктов. Очень надеюсь на начатую по поручению президента программу по модернизации первичного звена здравоохранения, — заявила вице-премьер в эфире телеканала RT.

Голикова также отметила, что на данный момент продолжается спор между представителями системы здравоохранения и финансового сектора по поводу того, хватает ли денег на медицину. Сама вице-премьер считает, что финансирования недостаточно.

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