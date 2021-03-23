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Татьяна Голикова объяснила, почему в России не ввели вторую самоизоляцию
Фото: правительство РФ

Татьяна Голикова объяснила, почему в России не ввели вторую самоизоляцию

Никита Абрамов

Общество

Россия не вводила вторую самоизоляцию в связи с пандемией коронавируса, в отличие от других стран Европы, так как это могло нанести серьезный удар по психике людей и экономике страны. Об этом во вторник, 23 марта, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— Мы, как другие страны Европы, не уходили во время второй волны в самоизоляцию. Но оценивали прекрасно ситуацию, что если мы сейчас закроемся, то это будет удар психологический и для людей, потому что они плохо переносили самоизоляцию, и для экономики. Мы искали компромисс, — рассказала Голикова в эфире телеканала RT.

Вице-премьер объяснила, что во время второй волны все усилия по борьбе с COVID-19 сосредоточились на тщательной организации ограничительных мер в регионах. Также она уточнила, что множество сил ушло на то, чтобы запустить использование вакцины как можно быстрее.

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Татьяна Голиковакоронавируссамоизоляция
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