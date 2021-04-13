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Что делать, если укусил клещ
Фото: pixabay.com

Что делать, если укусил клещ

Августин Северин

Здоровье

Первый всплеск активности клещей в столичном регионе наступит только через месяц, но меры предосторожности нужно предпринимать уже сейчас, чтобы подготовиться заранее. «Вечерка» рассказывает, чем опасны эти вредители, как свести к минимуму угрозу нападения и что делать, если вас все же укусили.

Клещи не прекращают нападать на людей и животных на протяжении всех теплых месяцев, но есть два периода, когда они особенно активны, первый — конец весны — начало лета, а второй — конец лета — начало осени. Новое поколение кровососущих рождается с приходом потепления.

— На сегодняшний день опасность для человека маловероятна: люди пока еще не так часто и много гуляют на природе, да и для клещей мы не основной объект охоты. Им хватает и своих естественных хозяев — животных, и мелких, и покрупнее, так что пропитание они себе найдут и без нас, — успокаивает ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. — Самая опасная болезнь, переносимая клещами, — вирусный энцефалит, но заразиться им в нашем регионе маловероятно — эндемичными являются только Дмитровский и Талдомский районы.

Специалисты до сих пор находят там инфицированных клещей, но при этом все случаи заражения людей в Москве и Подмосковье этой болезнью — завозные.

Намного больше вероятность подхватить клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. Ее возбудители, бактерии Borrelia, распространены по всей Московской области.

— Эта болезнь не смертельная, тяжелые поражения развиваются крайне редко, — уточняет эксперт. — Но переход заболевания в хроническую форму чреват инвалидностью, серьезными поражениями суставов, кожи и центральной нервной системы.

Между тем клещевой боррелиоз успешно лечится на ранних стадиях. Главное — вовремя поставить диагноз. К тому же сегодня практикуется антибиотикопрофилактика, она возможна, если Borrelia обнаружена в снятом клеще.

— Если клещ присосался, его нужно как можно скорее и аккуратнее удалить, ни в коем случае не выбрасывать, а отнести в лабораторию на исследование, — настаивает специалист.

Для того чтобы обезопасить себя от укусов и их последствий, нужно следовать нескольким рекомендациям. Одежда для лесных прогулок должна быть светлой, на такой проще обнаружить клеща, и закрытой, с длинным рукавом. Брюки лучше заправить в ботинки или даже в носки. Важно помнить, откуда клещи нападают: как правило, из травы, невысокого кустарника, то есть снизу. Они никогда не падают с деревьев. Но головным убором тоже пренебрегать не следует: когда клещ оказывается на человеке, он ползет вверх до места, где может сосать кровь, и может забраться высоко.

КСТАТИ

В недалеком будущем нас ожидает первая волна нашествия других кровопийц — комаров. Их укусы тоже небезобидны: насекомые, перелетая с одной жертвы на другую, могут заразить коронавирусом. Охотиться комары начнут позже клещей, после того, как растают и достаточно прогреются открытые водоемы, в которых ждут своего часа личинки насекомых.

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