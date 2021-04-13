Кинолог предостерег от неправильных способов удаления клеща с собаки

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предостерег владельцев собак от неправильных способов удаления клеща с питомца, которые могут привести к непоправимым последствиям.

В первую очередь специалист развеял миф о том, что для удаления насекомого следует использовать масло. По словам кинолога, такой способ только усугубит ситуацию, так как масло закупорит дыхательные отверстия клеща. В этом случае насекомое выбросит в организм животного опасные вещества из пищеварительной системы, среди которых может оказаться вирус клещевого энцефалита, анаплазма или боррелия.

Также опасно наносить на присосавшегося паразита бензин, спирт и другие раздражающие вещества. Голубев предупредил, что нельзя резко выдергивать клеща и давить на него.

— Если вы обнаружили на питомце клеща, удалите его как можно скорее. Это можно сделать с помощью специального приспособления или нитки. Ниткой следует захватить тело клеща как можно ближе к коже и осторожно затянуть ее. В полевых условиях можно удалить клеща руками, его следует осторожно выкручивать или потягивать из стороны в сторону, чтобы не допустить отрыва хоботка, — цитирует специалиста агентство городских новостей «Москва».

Кинолог порекомендовал после удаления клеща обработать место укуса антисептиком. Насекомое следует отнести в лабораторию, чтобы выяснить, является ли он переносчиком опасных заболеваний.

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