Врач объяснил, что нужно делать при укусе клеща

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При укусе клеща следует незамедлительно обратиться к специалисту или самостоятельно, но с особой осторожностью удалить насекомое. Об этом рассказал врач-терапевт, заведующий терапевтическим отделением ЦКБ «РЖД-Медицина» Николай Долдо.

Перед походом в опасные районы, где могут обитать клещи, рекомендуется надевать светлую одежду с длинными рукавами на пуговице или резинке, а штаны стоит заправить в носки. Кроме того, не стоит забывать использовать репелленты, которые отпугивают опасных насекомых.

Врач также посоветовал каждые 15 минут осматривать одежду и определенные участки тела — шею, подмышки, паховую область, ушные раковины.

По возвращении эксперт рекомендует тщательно осмотреть все свое тело на наличие укуса. По словам Долдо, эффективнее всего от последствий укусов клещей защищает вакцинация.

Если клещ все же укусил человека, стоит обратиться в поликлинику для его удаления. При самостоятельной операции необходимо аккуратно взять клеща, не сдавливая его тело руками, и удалить насекомое, не делая резких движений. После удаления нужно обработать кожу спиртом или йодом, подчеркнул врач.

— Удалив клеща, вы можете сохранить его для исследования на зараженность. Для этого поместите его в небольшой стеклянный флакон с плотной крышкой и положите туда ватку, слегка смоченную водой, — подытожил Долдо.

Он уточнил, что флакон нужно держать с закрытой крышкой в холодильнике до транспортировки в клинику или лабораторию, пишет РИА Новости.

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