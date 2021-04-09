Более 10 человек обратились в медорганизации Москвы из-за укусов клещей

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В медицинские организации столицы из-за укусов клещей обратились 11 человек. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора по Москве.

Отмечается, что укусы клещей в основном произошли на территории Московской области. В Подмосковье зафиксировано семь таких случаев, по одному случаю — на территориях Краснодарского края и Ингушетии, а также по одному случаю на территории Мексики и Украины.

С 1 января 2021 года в Москве против клещевого вирусного энцефалита привито 8172 человека, в том числе 3051 ребенок. Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передаваемым с укусами клещей, находится на контроле Роспотребнадзора.

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