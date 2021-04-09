Аллерголог-иммунолог рассказала, как оказать первую помощь при укусе клеща

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Во многих регионах страны с наступлением весны наблюдается активное появление клещей. Для человека особенно опасны те насекомые, которые переносят инфекции. Самые известные — боррелиоз и клещевой энцефалит.

Многим известно, что клеща следует снять с кожи и сдать в лабораторию на анализ. Однако врачи говорят о других мерах первой помощи, которые необходимо предпринять после укуса насекомого для предупреждения негативных реакций.

— Если человек побывал в опасной с точки зрения клещей зоне (такие обычно известны, а карты потенциально опасных мест публикуются в СМИ постоянно) и столкнулся с тем, что его укусил клещ, то его обязательно должны привить. В такой ситуации ставят иммуноглобулин, причем по определенной схеме: его следует поставить в течение 72 часов с момента снятия клеща. Если позже, то уже не имеет смысла, так как иммуноглобулин не подействует, — объяснила аллерголог-иммунолог Гульноза Абдуллаева.

Иммуноглобулин — особенный белок, вырабатывающийся иммунной системой в качестве отклика на вторжение в организм чужеродных патогенных микроорганизмов. Он должен нейтрализовать вирус клещевого энцефалита. Именно поэтому при обнаружении на теле клеща надо как можно быстрее обратиться к врачу, сообщает издание «Аргументы и факты».

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