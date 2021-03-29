«Либо поем, либо помру»: каким будет сезон клещей в Москве в 2021 году

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Уже в апреле в Москве может стартовать весенний сезон клещей, заявила «Вечерней Москве» ведущий научный сотрудник лаборатории биологии арбовирусов Центра Чумакова Оксана Белова. Она рассказала, какие в этом году выползут клещи, как среди них распознать самого злого и голодного и не погибнуть от одного их укуса.

Солнышко погреет, и они выйдут: названы сроки пробуждения клещей в Москве

По словам Беловой, в некоторых местах столицы клещи уже начали просыпаться благодаря плюсовой температуре. К активным действиям они обычно переходят, когда средняя температура воздуха прогревается до 10 градусов тепла, уточнила биолог.

— Пока что их сдерживает снег, так как они перезимовывают в снежной подстилке. Но уже где-то в апреле, если не будет заморозков и солнышко погреет, они станут активно пробуждаться. А пик активности будет попозже — в мае, — спрогнозировала она.

Будет ли этот сезон более богатым на клещей, чем все предыдущие?

Белова не исключила, что этой весной клещей может быть «прилично», поскольку зима была «хорошая, с достаточно толстым снежным покровом». Это позволило членистоногим не замерзнуть и нормально перезимовать.

— Да, наверное, их количество будет приличным, но это зависит от многих факторов, — сказала ученый.

«Им все равно, кого кушать»: каких клещей могут встретить москвичи и где?

В столичном регионе, по информации Беловой, обитают два вида клещей — лесной (энцефалитный) и луговой. Самку лесного клеща можно распознать по красноватому брюшку, самцов же отличает брюшко черного цвета и небольшого размера, обратила внимание биолог.

В свою очередь луговой клещ, как следует из названия, обычно встречается на лугах, а также на границах леса с лугом. Помимо этого, нередко его замечают на обочинах дорог. По словам эксперта, луговой клещ крупнее энцефалитного и отличается характерным коричневым цветом.

— Их еще называют «странными клещами», поскольку люди часто их путают с другим видом насекомых. Клещи — не насекомые, а кровососущие членистоногие, — подчеркнула Белова.

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Из двух упомянутых видов клещей более опасен первый — лесной. По словам биолога, в Московском регионе он является основным переносчиком вируса клещевого энцефалита; луговой клещ занял второстепенную роль и не может разносить эту инфекцию без «участия» лесного «коллеги». При этом оба они одинаково распространяют боррелии (бактерии-возбудители ряда инфекционных заболеваний — прим. «ВМ»).

Белова уточнила, что клещи обоих видов совершенно спокойно могут оказаться в городских парках, что создает угрозу для людей и их домашних животных. Этим членистоногим, говорит собеседница издания, в принципе, не важно, где жить.

— Главное для них — держаться «прокормителей». Обычно это мелкие млекопитающие типа мышек, грызунов и так далее. Более того, они могут прокармливаться на домовых грызунах. Им все равно, кого кушать, — обратила внимание специалист.

По ее словам, зачастую на мышей цепляются личинки и нимфы, то есть неполовозрелые клещи. Более взрослые особи «кушают добычу побольше»: ежей, кошек, собак, а также человека, отметила эксперт.

Поражение головного мозга: что происходит с человеком после укуса клеща?

Почти все вирусы, по словам Беловой, начинаются с одного проявления — с лихорадки. Через 5–7 дней после укуса инфицированного клеща у человека поднимается температура, его начинает лихорадить, отметила собеседница «ВМ».

— Вирус клещевого энцефалита любит нервные клетки, потому пойдет в нервную систему, преодолеет гематоэнцефалический барьер и пойдет размножаться. Тут вам будет совсем плохо: может быть воспаление оболочек головного мозга. Голова будет болеть, — рассказала она.

Вместе с тем не стоит волноваться слишком сильно, говорит специалист, поскольку Москва и большая часть Подмосковья — это неэндемичные регионы. По данным Роспотребнадзора, незначительный уровень заражения вирусом клещевого энцефалита зарегистрирован только на севере МО — в Талдомском и Дмитровском районах. Однако теоретически вирус может быть занесен и в другие районы, допустила Белова.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Внимательность и акарицид: меры профилактики и защиты от клещей

Вирус, проникающий в организм человека с укусом клеща, не лечится препаратами, обратила внимание собеседница издания. Человеку при заражении дают лекарства, чтобы облегчить нагрузку на систему, но организм вынужден вести борьбу в одиночку. В связи с этим рекомендуется заранее вакцинироваться от клещевого энцефалита, чтобы побороть вирус своевременно, советует специалист.

— При выходе на прогулку в парк нужно правильно одеться: брюки заправить в носки, футболку — в брюки. Если вы гуляете в жару и одежды немного, нужно регулярно осматривать себя, чтобы не дать клещу заползти на вас. Они не прыгают на нас сверху, но иногда могут оказаться высоко от земли, например, на кустарнике или на высокой травинке, — предупредила она.

Биолог также отметила, что не лишним будет обработать одежду репеллентом, отпугивающим клещей, или акарицидом, который их убивает.

Может ли клещ заразить коронавирусом?

Нет, так как ковиду для распространения не нужен переносчик в виде клеща, сказала Белова. По ее словам, COVID-19 передается контактным способом и по воздуху, в то время как «целый космос вирусов», который может содержаться в клеще, использует его как носителя.

Ждать ли в этом году более агрессивных клещей?

Сказать, что все клещи поголовно будут жаждать человеческой крови, было бы неверно, но некоторые из них действительно могут оказаться злее других, заявила биолог. Она пояснила, что это напрямую связано с тем, насколько голоден тот или иной клещ.

— Уникальность клещей состоит в том, что они могут голодать до трех лет. Вот он, какой-нибудь супермегавыносливый клещ, в один сезон ничего не поел, уснул, попытал удачу во втором сезоне, а ему опять не повезло, тогда он снова пошел зимовать. И вот наступает третий сезон — наш клещ уже при смерти думает: «Я либо поем, либо помру». Конечно, такой клещ будет нападать на вас с вдвое большей агрессией, — подтвердила эксперт.

Она добавила, что распознать «самого злого» клеща можно по их очень «плоскому» внешнему виду. Из-за голодания у них буквально проглядывает кишечник, а сами они темного цвета, указала Белова. Пухлые клещи, по словам собеседницы «ВМ», могут, наоборот, просто лениво сидеть в траве и не кусать вообще никого.

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