Власти Москвы рассказали, когда в городе появится водородный транспорт

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Водородный транспорт в Москве появится только после того, как образцы топлива отечественных производителей будут признаны полностью безопасными. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов в четверг, 8 апреля.

По его словам, транспорт на водороде является следующим шагом в развитии экологических поездок. Такой вид топлива поможет сократить вредные выбросы более чем в десять раз. При использовании такого вида транспорта выделяются только водяной пар и тепло.

— Москва готова поддерживать отечественных производителей и тестировать транспорт на водороде, но только когда образцы будут на 100 процентов безопасными. Очевидно, что для полноценного запуска водородного транспорта потребуется развернуть целую инфраструктуру, — сказал Максим Ликсутов.

В первую очередь власти должны убедиться в том, что такой вид транспорта действительно подходит для Москвы, добавил заммэра в беседе с РБК.

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