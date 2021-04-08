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Более ста вагонов трамвая нового типа поступит в Москву до конца 2021 года
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более ста вагонов трамвая нового типа поступит в Москву до конца 2021 года

Виктория Родимкина

Транспорт

Свыше 200 низкопольных вагонов трамвая нового типа поступит в столице до конца первого полугодия 2022 года. Об этом рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов в четверг, 8 апреля.

Он отметил, что требования к приемке нового подвижного состава были изменены, чтобы повысить надежность работы. В столицу придут еще более новые типы трамваев с кондиционерами, низким полом, Wi-Fi, USB-зарядками.

— В этом году мы получим 109 новых вагонов, в первом полугодии 2022 года — еще 95, — сказал Максим Ликсутов.

По его словам, трамвай за час способен перевезти почти в три раза больше пассажиров, чем автобус, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Ранее заммэра рассказал, что закрытые на ремонт участки трамвайных путей в Москве откроют в мае.

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транспортМаксим Ликсутовтрамваи Москвы
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