Бесплатную парковку организовали на месте незаконной автостоянки в Крылатском

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Рублёвское шоссе, вл52 Карта всех событий

Бесплатную парковку на 35 машино-мест организовали в Крылатском на месте незаконной автостоянки. Об этом рассказали в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

Госинспекция обнаружила в Крылатском незаконную автостоянку площадью 500 квадратных метров. Предприниматели установили на территории забор, будку охраны и брали с автомобилистов плату за стоянку.

Уточняется, что незаконная парковка была ликвидирована, а на ее месте организовали стоянку на 35 машино-мест. Теперь парковка расположена по адресу Рублевское шоссе, владение 52, пишет агентство городских новостей «Москва».

— Город не предоставлял земельный участок под размещение автостоянки. Разрешение уполномоченного органа власти на установку ограждения и будки охраны не выдавалось. Был осуществлен самозахват территории для ведения нелегальной коммерческой деятельности. На сегодня незаконное ограждение и пост охраны демонтированы, — отметил начальник Госинспекции Владислав Овчинский.

Ранее горожанам дали советы, как сделать парковку возле дома комфортной.

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