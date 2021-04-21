Курсант Московского высшего общевойскового командного училища Арсений Журавлев принимал участие в параде 7 ноября. У него уже есть опыт. Теперь на параде Победы юноше предстоит стать направляющим. Чтобы все прошло идеально, он много времени посвящает тренировкам / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

21 апреля на полигоне в Алабине провели последнюю тренировку парада Победы. Участники отработали приветствие, строевой шаг и стойку смирно.

Так как эта тренировка — одна из последних на подмосковном полигоне Алабино, — градус волнения среди солдат срочной службы, сержантов, курсантов военно-учебных заведений и юнармейцев зашкаливает. Несмотря на то что с утра лил дождь, а холодный ветер практически сдувал с ног, участники парада вместо того, чтобы отогреваться горячим чаем, тренируют строевой шаг и оттачивают приветствие главнокомандующему. Все должно быть четко и слаженно, ведь парад пройдет на главной площади страны. Это большая ответственность.

На репетиции все выверено вплоть до секунды. Ровно в десять часов на полигоне раздается бой курантов, объявляющий о начале тренировки. Солдаты, словно оловянные фигурки, стоят подтянутые, сосредоточенные. На лицах у них — медицинские маски.

Участники репетиции приветствуют главнокомандующего, выносят знамя Победы и государственный флаг. А потом на площадке воцаряется тишина: эта пауза — речь президента России Владимира Путина, которую он произнесет в День Победы, и минута молчания. Эту часть репетиции нельзя пропустить, ведь солдаты и курсанты все это время должны стоять неподвижно. А это очень трудно даже для опытных военнослужащих.

На полигоне отрабатывать каждое действие собрались и те, кто участвует в парадах первый раз, и уже бывалые солдаты. Например, курсант Московского высшего общевойскового командного училища Арсений Журавлев уже принимал участие в параде 7 ноября. У него уже есть опыт.

— Но парад Победы — это совершенно другой уровень ответственности. К тренировкам подходят гораздо серьезнее. Тем более мы закрываем пешую часть парада, — рассказал курсант.

На Арсения Журавлева возложена большая ответственность: он будет направляющим, на него будут равняться все остальные.

— Мы начали тренироваться еще в феврале. Ходим «кремлевским» шагом — он шире и более быстрый. Добиться слаженности сложно. Мне ни в коем случае нельзя ускоряться или снижать темп. И нужно выдерживать идеальную дистанцию, иначе сломаются равнение и все диагонали, — добавил Арсений Журавлев.

Боец второй роты почетного караула Преображенского полка Георгий Павлов подбадривает товарища и советует, что делать, чтобы держать ровный строй.

— В начале года было много трудностей, которые нужно было преодолеть. Но с каждой новой репетицией мы обретаем все больше веры в себя и товарищей. Появляется понимание, что скоро ты пройдешь с парадом по Красной площади. И мы знаем, что все приложенные усилия, брошенные на единую цель, окупятся, — сказал Георгий Павлов.

Как отметили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, помимо пешей колонны, по Красной площади 9 Мая проедут более 190 образцов исторической и современной военной техники.

— Часть из них на параде покажут впервые, — отметили в ведомстве.

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В этот же день в Алабине провели тренировку отдельного гвардейского салютного дивизиона Западного военного округа. Именно его участники будут отвечать за фейерверк в праздничный день. Салютные установки оснащены программным обеспечением, которое позволяет заранее смоделировать сценарий красочного шоу.

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