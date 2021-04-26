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«Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате
Фото: Вечерняя Москва

«Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-формате

Иван Юминов

Город

Акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе движения в понедельник, 26 апреля.

— Прежде всего, «Бессмертный полк» — история живой семейной памяти, а не просто «массовое мероприятие». Он, конечно, связан в том числе и с уличным шествием 9 мая, но идея «Полка» шире одного формата, — рассказали в организации.

Парад Победы с участием военных можно организовать весьма безопасно, но провести шествие с участием обычных людей без рисков невозможно, добавили в движении.

Истории о солдатах и тружениках тыла можно будет разместить в социальных сетях с 7 по 9 мая с хештегом #СтройБессмертногоПолка. Они, как отмечается, попадут в ленту праздничной трансляции на сайте организации.

Ранее сообщалось о том, что принимающая участие в параде Победы военная техника прибыла в Москву из Алабина.

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шествие Бессмертный полкДень Победыонлайн-мероприятия
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