Московский зоопарк приостановил создание филиала в Новой Москве из-за COVID-19

Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Московский зоопарк временно приостановил планы по созданию филиала в Новой Москве из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила глава зоосада Светлана Акулова в понедельник, 26 апреля.

— В связи с пандемией этот вопрос остановился, и мы его сейчас даже не обсуждаем. И вот этот вопрос уже не поднимается, — рассказала руководитель организации.

Планы по созданию филиала зоопарка на территории ТиНАО появились в 2017 году, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что Всемирную конференцию зоопарков могут провести офлайн в Москве.

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