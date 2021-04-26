Всемирную конференцию зоопарков могут провести офлайн в Москве

Фото: Из личного архива Светланы Акуловой

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Конференция Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов WAZA-2021 может пройти в офлайн-режиме в октябре нынешнего года, если позволит ситуация с коронавирусом. Об этом заявила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Уточняется, что площадкой конференции впервые станет Московский зоопарк. Мероприятие соберет около 900 директоров основных зоопарков мира, научных специалистов, ученых и экоактивистов. Эксперты обсудят глобальные проблемы климата, контрабанды, а также природоохранные программы.

— Сейчас мы все равно готовимся к этому мероприятию, но, как оно будет проведено, пока на 100 процентов не знаем. Возможно, если все будет хорошо, — офлайн-режим. Возможно, это будет смешанный гибрид. В связи с пандемией, возможно, нам все-таки придется отказаться от офлайн-режима из-за коронавируса, и конференцию проведем онлайн, — цитирует Светлану Акулову РИА Новости.

Ранее птицы-секретари Лили и Бонд вышли в уличный вольер в Московском зоопарке.

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