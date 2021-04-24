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Московский ветеринар рассказал, что является важным при работе с животными
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Московский ветеринар рассказал, что является важным при работе с животными

Виктория Родимкина

Город

В мире 24 апреля отмечают Международный день ветеринарного врача. В столице работает 26 государственных ветклиник, где трудятся свыше тысячи сотрудников.

По словам председателя комитета ветеринарии столицы Алексея Сауткина, ветеринары проводят профилактические вакцинации, лечат домашних и сельскохозяйственных животных, на рынках и ярмарках проверяют безопасность продуктов питания.

— Это огромный ежедневный труд людей, которые обеспечивают ветеринарно-санитарное благополучие столицы, — сказал глава комитета.

Врач-терапевт станции по борьбе с болезнями животных ВАО Ярослав Никифоров рассказал, что с детства хотел стать военным врачом, но не смог по состоянию здоровья. Тогда он связал свою профессию с помощью животным.

— Мне было важно действовать, принимать быстрые решения, работать руками, а не сидеть с бумагами. К тому же мои родители всегда держали дома животных. У них до сих пор живут три кота, самому старшему 19 лет, — пояснил врач.

Он отметил, что к животному нужно относиться как к равному. Ярослав Никифоров добавил, что важно дать собаке познакомиться с врачом, а с кошками следует работать уверенно, но осторожно, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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