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Птицы-секретари Лили и Бонд вышли в уличный вольер в Московском зоопарке
Фото: facebook/MoscowZoo

Птицы-секретари Лили и Бонд вышли в уличный вольер в Московском зоопарке

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

В Московском зоопарке птицы-секретари Лили и Бонд вышли в уличный вольер. Об этом говорится на официальной странице зоопарка в Facebook.

В пресс-службе зоосада отметили, что Лили и Бонд живут в разных домиках, но по очереди выходят гулять в вольер. Уточняется, что самка Лили приехала в зоопарк специально, чтобы составить пару самцу Бонду. Однако в настоящее время она слишком мала, поэтому птицы живут рядом и приглядывают друг за другом, пояснили в пресс-службе.

— Лили преимущественно гуляет по утрам, каждый раз она стремительно выбегает из домика, осматривает вольер, ковыряет клювом любимую кочку и ждет посетителей. Она очень общительная. Бонд ведет себя по-другому. Он старше, серьезнее, — говорится в сообщении.

В зоопарке уточнили, что во время прогулок самец уже начинает собирать веточки, которые птицы будут использовать для создания будущего гнезда.

Ранее сообщалось, что спасенный в Арктике белый медвежонок отправился жить в Московский зоопарк.

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зоопаркптицыживотные
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