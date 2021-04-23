Спасенный в Арктике белый медвежонок отправился жить в Московский зоопарк

Фото: facebook.com / Андрей Горьбань

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

На арктическом севере Красноярского края вахтовики золотодобывающей артели спасли от гибели белого медвежонка, который прибился к людям на острове Большевик. Об этом рассказали в Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей».

Уточняется, что маленькая медведица потеряла маму и прибилась к людям, которые кормили ее, но не смогли взять ее с собой при отъезде. Медвежонок остался один. Через несколько месяцев вахта вернулась, но следов животного уже не было.

— Противное чувство, что ничего не смогли. И тут удивительная и радостная новость — этот же медвежонок вышел на другую базу — в 40 километрах. Тощий, грязный, но живой! — описал случившееся директор зоопарка Андрей Горбань на своей странице в соцсети Facebook.

В пресс-службе зоопарка также пояснили, что животное за время жизни с вахтовиками стало ручным, но вырастая, оно уже может представлять реальную угрозу для людей. При этом медвежонок не смог бы выжить один в дикой природе. Тогда было принято решение доставить его в Московский зоопарк.

Медвежонок уже находится в Москве, передает РИА Новости.

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