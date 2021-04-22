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Московский зоопарк поздравил слониху Киприду с днем рождения
Фото: instagram/moscow_zoo_official

Московский зоопарк поздравил слониху Киприду с днем рождения

Полина Долганова

Животные

Московский зоопарк на своей странице в Instagram поздравил младшую слониху Киприду с днем рождения. Отмечается, что животному исполнилось 12 лет.

В зоосаде добавили, что Киприда довольно терпелива — она спокойно относится к выходам своего младшего брата Филимона, который в скором времени оставит свое семейство.

В тексте публикации уточняется, что слоны живут долго и обладают живым интеллектом. Именно поэтому слониху с сокращенным именем Капри усердно развивают — учат общению и помогают самостоятельно облагородить свою территорию.

В честь праздника Московский зоопарк промыл животному бивни, однако это не единственное занятие, которым можно порадовать Киприду — она доверяет сотрудникам зоосада и принимает участие во многих активностях.

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