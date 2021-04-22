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Ученые объяснили возникшие споры вокруг белух, оказавшихся во льдах на Чукотке
Фото: pixabay.com

Ученые объяснили возникшие споры вокруг белух, оказавшихся во льдах на Чукотке

Елена Фролова

Животные

Ситуация с белухами на Чукотке зародила спор между учеными. Некоторые считают, что человек должен оказывать помощь животным, а другие уверены, что нельзя вмешиваться в естественные процессы. Последние предлагают перед тем, как сделать это, взвесить все за и против, так как человек из благих побуждений не раз наносил вред природе.

Недавно на Чукотке 20 канадских белух оказались запертыми во льдах. В результате ученые не пришли к общему знаменателю по поводу спасения этих млекопитающих. Эксперты утверждают, что если расколоть лед, то погибнет потомство тюленей и кольчатая нерпа. Сами же белухи имеют все шансы на спасение.

За подобное желание спасти животных общественность уже раскритиковали съемочную группу телеканала BBC, которая вырыла борозду в снегу, чтобы помочь пингвинам выбраться из оврага. После этого случая в Сети появились споры о том, стоит ли вмешиваться в дела природы. Ведь даже подкармливая птиц и зверей, человек не подозревает, что наносит им вред. Например, ученые пришли к выводу, что обезьяны, которые питаются пищей из рук человека, увеличиваются в размерах и больше подвержены различным болезням, отмечает телеканал 360. Подобная ситуация обстоит и с птицами, которых подкармливают зимой. В свою очередь, орнитологи заявляют, что такая помощь приводит к проблемам с внутренними органами у пернатых.

— Волей-неволей вмешательство человека в экосистему происходит. Однако люди должны координировать свои действия в соответствии с естественными процессами, — считает заместитель директора Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук Вячеслав Рожнов.

Тем временем, главный эколог российской антарктической экспедиции Виктор Помелов назвал нормальными любые, в том числе и трагические, процессы, которые происходят в природе. Речь идет о тех случаях, в которые не вмешивается человек.

Читайте также: Орнитолог рассказал, чем следует подкармливать вернувшихся с зимовки птиц

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