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Орнитолог рассказал, чем следует подкармливать вернувшихся с зимовки птиц
Фото: Александр Пушник / Вечерняя Москва

Орнитолог рассказал, чем следует подкармливать вернувшихся с зимовки птиц

Василий Плиткин

Общество

Перелетные птицы, переждавшие зиму на юге, постепенно возвращаются в столичный регион. О том, чем следует подкармливать пернатых, рассказал «Вечерней Москве» руководитель Орнитария в столичном парке «Сокольники» Вадим Мишин.

— Конечно, минувшая зима для птиц, которые зимовали у нас, была крайне тяжелой. В Московском регионе без помощи людей погибло бы в разы больше птиц, чем выжило сейчас. Поэтому подкармливать прилетающих птиц обязательно надо. Лучше всего подойдут нежареные подсолнечные семечки, причем чем они меньше, тем для птиц лучше, — рассказал Мишин.

Также пернатых следует подкармливать салом, сказал собеседник «ВМ». Главное, чтобы оно было несоленым и некопченым. При этом специалист посоветовал проводить подкормку птиц на постоянной основе.

— Если уж начали подкармливать птиц, то не останавливайтесь на одном разе, потому что это как колодец с водой в пустыне: если птица привыкает к одному месту, то она вернется сюда вновь, — пояснил Мишин.

Орнитолог посоветовал развешивать кормушки для птиц в тех местах, где приносить им еду смогут несколько человек.

Специалист заметил, что возвращение перелетных птиц в столичный регион может затянуться.

— Дело в том, что перелетный процесс — это не единовременный процесс. Это не то, что происходит за одно мгновение. Крылатые могут находиться в пути до двух месяцев в зависимости от расстояния и мест, где они отдыхали, — отметил Мишин. — Например, наши кукушки обыкновенные первыми улетают на зимовку и последними возвращаются. Но они и летят два месяца, например, с юга Африки. За это время им приходится преодолеть и Африку, и всю Азию, чтобы вернуться к нам в Москву.

Как только начнут появляться проталины, в Москву вернутся грачи. Кроме того, небольшими стайками уже возвращаются осоеды и соколы-сапсаны, добавил Мишин.

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