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Видишь скворца — знать, весна у крыльца: москвичам рассказали о вернувшихся с юга птицах
Фото: Pixabay

Видишь скворца — знать, весна у крыльца: москвичам рассказали о вернувшихся с юга птицах

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Сотрудники Мосприроды заметили скворцов в нескольких кварталах городского парка «Битцевский лес».

Как гласит пословица «видишь скворца — знать, весна у крыльца». Сначала с юга в столицу прилетают самцы и находят гнезда, затем компанию им составляют самки. Обилие снега затрудняет доступ птиц к земле, где они обычно добывают насекомых, поэтому первые дни весны для них особенно сложны. В случае трудностей они могут вернуться на юг, и лишь спустя какое-то время прилететь в Москву.

Скворцы распространены на территории почти всей Евразии. В более теплых странах они живут постоянно, а из России они улетают на зиму — на юг Европы, в Индию или на север Африки, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

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