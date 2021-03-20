Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Снег в столице должен полностью растаять к концу первой декады апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
— Средняя дата таяния снежного покрова приходится на первую декаду апреля. Примерно так и будет в этом году — снег сойдет примерно к концу первой декады, — рассказал синоптик.
Он отметил, что таяние снега начнется в третьей декаде марта или немного позже, передает ТАСС.
Ранее синоптик пообещал москвичам медленный приход «вяловатой» весны. В среду, 24 марта, на следующей неделе в городе потеплеет до семи градусов.
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