«Накроет теплый фронт»: синоптик рассказал, как долго москвичам придется мерзнуть

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Надвигающееся на Москву похолодание окажется абсолютно символическим, а к концу марта столицу «накроет теплым фронтом». Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он рассказал «Вечерней Москве» о том, когда наконец придет метеорологическая весна и какой день уходящей недели станет самым холодным.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в эти выходные в центральной части европейской территории России ожидаются заморозки. В частности, в Подмосковье к воскресенью может похолодать до минус 14 градусов, допустил синоптик.

В Москве, с другой стороны, столбики термометра покажут в конце недели вполне традиционный для марта минус, считает Евгений Тишковец.

— Это будет обычное мартовское похолодание. Оно будет абсолютно символическим. Ни о чем, я бы сказал: ночью в столице в среднем минус 5,6 градуса, днем — плюс 1,5. Для марта это даже не заморозки, а его нормальное состояние, — сказал он.

По словам собеседника «ВМ», в пятницу, 19 марта, ожидается небольшой снег, днем — от 0 до +2 градусов, ночью — 3–5 градусов мороза. В субботу, говорит метеоролог, усилится влияние антициклона, в связи с чем существенных осадков не будет. В ночное время подморозит до 4–6 градусов ниже нуля, днем прогреется до 0 — плюс 2 градусов.

— В воскресенье, 21 марта, вероятно, будет самая холодная ночь — 5–7 градусов мороза. Днем — 1–3 градуса тепла. Погода будет облачной, преимущественно без осадков, — прогнозирует Тишковец. — В понедельник Москву начнет накрывать теплый фронт: ночью — около нуля градусов, днем — плюс 3–5. Уже начнется рост температуры.

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Ко вторнику, 23 марта, в столице «протянется полоса» повышенного атмосферного давления, заявил собеседник «ВМ». К этому моменту выглянет солнце, осадки маловероятны, днем будет 4–6 градусов тепла, ночью небольшой минус — 2–4 градуса мороза.

— Вторник — День метеоролога — станет отправной точкой для начала метеорологической весны, когда среднесуточная температура воздуха переходит через ноль в сторону плюса, — обратил внимание эксперт. — Прямо «тепла-тепла» ждать не стоит, конечно. Но это уже прогресс, и он будет усиливаться с каждым днем.

По мнению Тишковца, к концу месяца «мы выйдем» на плюс 4–9 — плюс 5–10 градусов днем, а ночью будет около нуля градусов.

— Март — все-таки зимний по климату месяц, поэтому нам придется померзнуть еще пять суток. А потом с 23 марта «включаем» метеорологическую весну. В будущем возможно мощное потепление, — заключил синоптик.

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