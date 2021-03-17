Синоптик предупредил о похолодании в европейской части России к выходным

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

К концу недели 15-21 марта в центральной части европейской территории России ожидается снижение температуры. Об этом в среду, 17 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Как объяснил метеоролог, это будет связано с переменой ветра, который будет дуть с севера. В субботу, 20 марта, прогнозируется до минус десяти градусов ночью и отрицательные температуры днем. В воскресенье, 21 марта, столбики термометров в Московской области могут опускаться до 14 градусов ниже нуля, что несколько ниже климатической нормы.

Схожая картина будет наблюдаться по всему центру европейской части России. На юге страны также не ожидаются высокие температуры: показатель будет составлять около девяти-десяти градусов, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали, что к концу недели в столичном регионе ожидаются заморозки. Снег будет становиться более плотным, особенно таять он не будет. Сильный ветер при этом не прогнозируется.

Читайте также: Летучие мыши могут проснуться в Москве раньше срока из-за потепления