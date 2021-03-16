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Летучие мыши могут проснуться в Москве раньше срока из-за потепления
Фото: pixabay.com

Летучие мыши могут проснуться в Москве раньше срока из-за потепления

Анастасия Волоснова

Город

Летучие мыши могут проснуться в Москве раньше обычного из-за весеннего потепления. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Обычно летучие мыши просыпаются в мае, однако в этом году они могут активизироваться в апреле и марте, если погода будет достаточно теплой.

— На зиму летучие мыши прячутся в укромные места, надежно прикрепляются лапками к потолкам и впадают в зимнюю спячку общей продолжительностью шесть–восемь месяцев, — уточнили в пресс-службе.

По словам специалистов, животные селятся в заброшенных зданиях, на балконах и чердаках. В летнее время летучих мышей можно встретить в Измайловском и Битцевском парке.

Уточняется, что в столице живут шесть видов летучих мышей, все они находятся в Красной книге.

— Все летучие мыши в Москве относятся к охраняемым животным, и истреблять их запрещено законом. Они приносят огромную пользу людям — за час съедают более 200 вредных насекомых. Поэтому относиться к ним нужно очень бережно, — говорится в сообщении.

При встрече с летучей мышью в квартире необходимо надеть плотные перчатки, накрыть животное полотенцем и посадить в коробку с небольшим отверстием. Далее летучую мышь следует выпустить на улицу или передать в Центр реабилитации рукокрылых, сообщает РИА Новости.

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