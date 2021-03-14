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В Мосприроде рассказали о неожиданной пользе квартирных пауков
Фото: pixabay.com

В Мосприроде рассказали о неожиданной пользе квартирных пауков

Ростислав Зубков

Животные

Квартирные пауки не только безвредны для человека, но и всячески помогают ему лучше жить. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил главный специалист ГПБУ «Мосприрода» Валентин Волков, комментируя сообщения о пробуждении членистоногих в столичном регионе.

Волков уточнил, что пауки теоретически могут покинуть леса и дойти до человека, поскольку они «не видят границ». В 2021 году таких перемещений от пауков не ждут, так как за месяцы самоизоляции на фоне пандемии природа «отдохнула от человека», сказал эксперт. По его словам, паукам сегодня попросту незачем покидать привычное жилье.

Тем не менее, говорит Волков, в московских квартирах и без посторонних членистоногих гостей живут «два–три вида пауков». Собеседник «ВМ» не уточнил их названия, но обратил внимание на исходящую от них пользу.

— Все пауки, живущие у нас в квартирах, — не только безвредные, но и очень даже полезные. Они ловят всяких мелких мошек, комаров. Некоторые виды членистоногих ловят, например, моль. Пауки очищают пространство и регулируют численность насекомых в природе. Даже далекие от нас опасные тарантулы и каракурты оказываются очень полезными пауками, — подчеркнул специалист «Мосприроды».

По его мнению, паука при встрече с ним в квартире не стоит убивать. Ему, если он маленький, лучше просто дать убежать. Если же попался достаточно крупный паук, его нужно осторожно отловить и отнести на природные территории, советует эксперт.

— Такой паук все-таки может доставить некоторые неудобства. Его паутина сильно собирает пыль, — добавил он.

Волков уточнил, что «болезненный» вид паука можно отыскать в лесах Подмосковья. Речь идет о крестовике, который способен «довольно сильно хватануть».

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