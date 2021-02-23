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Экоцентр «Битцевский лес» выбрал хозяина леса в 2021 году
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Экоцентр «Битцевский лес» выбрал хозяина леса в 2021 году

Анастасия Колоскова

Город

Экоцентр «Битцевский лес» выбрал зайца хозяином леса в наступившем году. Организация посвятит ему цикл просветительских мероприятий, на которых расскажет интересные подробности о жизни ушастых.

Специалисты пояснили, что на природных территориях столицы можно встретить два вида этих животных — зайца-русака и зайца-беляка. Примечательно, что все они имеют летом серый окрас, однако отличаются по размеру. Заяц-русак обычно крупнее, а также обладает более длинными задними ногами и ушами, чем его собрат. Помимо этого русак живет на открытых пространствах, тогда как беляк обычно скрывается в лесу.

По квалификации Красной книги Москвы русак относится к первой категории редкости, а беляк — ко второй. Однако в прошлом году русак встречался на большем количестве территорий. Он был замечен в природно-исторических парках «Косинский», «Измайлово», «Битцевский лес», «Москворецкий», в заказниках «Долгие пруды» и «Долина реки Сходни в Куркине», на территории памятника природы «Серебряный бор». Беляк же был зафиксирован в природно-историческом парке «Битцевский лес».

Стоит отметить, что с 2010 года экоцентр «Битцевский лес» ежегодно выбирает хозяином леса одного из обитателей лесов средней полосы России. Победителями уже становились сова, мышь, уж, паук, жаба, улитка, белка, дятел, лиса, кабан и летучая мышь, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

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