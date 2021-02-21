«Невозмутимый кот» покорил зрителей в Сети

Фото: instagram.com

В Сети становится популярным видео с котом, которого пользователи прозвали «самым невозмутимым в мире». Ролик опубликовали в социальной сети Instagram.

На кадрах запечатлено, как человек маневрирует лазерной указкой, играя с питомцами. Два кота охотятся за красной точкой, но третий спокойно сидит на своем месте и не обращает ни на что внимания. Кот игнорирует лазерную указку и даже другого собрата, который задевает его хвостом.

Ролик набрал свыше 1,6 миллиона просмотров и множество комментариев, передает «Ридус».

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