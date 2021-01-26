Видео спасения котенка с крыши Челябинска растрогало пользователей Сети

Фото: instagram / РИА Новости

В Сети набирает популярность видео, снятое в одном из жилых домов Челябинска. Котенок два дня просидел на заснеженной крыше, прежде, чем его сняли спасатели.

На кадрах видно, как одна из женщин говорит малышу, что его сейчас спасут, потом видно, как спасатели достают котенка и укутывает в одеяло. Спасенное животное забрала себе одна из жительниц дома.

По данным «РИА Новости», малыша назвали Синеглазкой.

В комментариях пользователи похвалили неравнодушных людей и заявили, что видео их растрогало:

«Ушастик сладкий! Женщины и спасатели молодцы», «Живую душу спасли! Будет счастье этим людям, точно», «Бедняжка, охрип уже не помощь звать. В итоге котику повезло», «Удивило, что он спокойно в хомут полез, а не убежал от него, понял, что его спасают».

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