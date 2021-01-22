Московский зоопарк рассказал, как выбирает лакомство камышовый кот

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Сотрудники Московского зоопарка показали, как камышовый кот по кличке Заури выбирает себе лакомство.

Из двух пакетов с угощением зверь сначала забирает тот, что ближе, и относит к себе.

— Камышовый кот Заури понимает, в чем смысл поговорки: за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. Если перед ним лежит два пакета с лакомством, он возьмет тот, который поближе, и отнесет к себе в домик, — говорится в посте Московского зоопарка в Instagram.

После того как кот убедится, что первая добыча от него никуда не денется, он непременно вернется за вторым пакетом.

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