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Московский зоопарк рассказал, как выбирает лакомство камышовый кот
Фото: Анна Быкова

Московский зоопарк рассказал, как выбирает лакомство камышовый кот

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Сотрудники Московского зоопарка показали, как камышовый кот по кличке Заури выбирает себе лакомство.

Из двух пакетов с угощением зверь сначала забирает тот, что ближе, и относит к себе.

— Камышовый кот Заури понимает, в чем смысл поговорки: за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. Если перед ним лежит два пакета с лакомством, он возьмет тот, который поближе, и отнесет к себе в домик, — говорится в посте Московского зоопарка в Instagram.

После того как кот убедится, что первая добыча от него никуда не денется, он непременно вернется за вторым пакетом.

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