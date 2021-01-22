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Московский зоопарк откроет павильоны с животными для посетителей
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Московский зоопарк откроет павильоны с животными для посетителей

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Московский зоопарк открывает павильоны с животными для посетителей, которые раньше были закрыты из-за ограничений по COVID-19. Об этом в пятницу, 22 января, сообщили на странице зоосада в социальной сети Facebook.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отменил часть ограничений. Так, с 22 января в столице возобновили работу музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Теперь посетители зоопарка смогут заглянуть в гости к приматам, рептилиям, птицам, животным Африки и многим другим.

В ЗООПАРКЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ПАВИЛЬОНЫ 🎉Друзья, чудесная новость! В связи со снятием ряда ограничений с 22 января в нашем...

Опубликовано Московский зоопарк/Moscow Zoo Четверг, 21 января 2021 г.

Сотрудники зоосада напомнили, что горожанам по-прежнему нужно соблюдать все меры безопасности, надевать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию. Стоимость билета составит 800 рублей, для детей до 18 лет — бесплатно.

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