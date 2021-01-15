Еноты последними ушли в спячку в Московском зоопарке

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

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Еноты-полоскуны последними ушли в спячку в Московском зоопарке. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Московского зоопарка.

Как отметила генеральный директор зоосада Светлана Акулова, уникальная способность этих животных в том, что они могут впадать в спячку коллективно.

— Так они сохраняют тепло и лучше переносят морозы. У нас в зоопарке вместе с ними спит и енотовидная собака Буба, — уточнила Акулова.

В пресс-службе рассказали, что спячка енотов неглубокая. Животные находятся в полусне уже с конца осени, когда температура становится низкой.

— Еноты очень чувствительны к переменам температур – именно от этого фактора зависит то, насколько глубоко они спят. Поэтому если вы увидите енотов вольере – не удивляйтесь, они просто проверяют, не пришла ли весна, — отметили в зоопарке.

Так, все обитатели зоосада нагулялись и успели подготовиться, чтобы комфортно провести зиму. В вольере енотов, например, есть несколько домиков, которые киперы заранее подготовили к холодному периоду – в них много соломы для комфортного и теплого сна.

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