«Теплые полы и ивовые веники»: москвичам рассказали, как зимуют в зоопарке капибары

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка

Сотрудники Московского зоопарка рассказали, как коротают зимние дни одни из самых забавных его обитателей — капибары Кузьма и Малая.

Так, на время холодов водосвинки перебрались в зимний домик, который оборудован теплым полом и системой регуляции влажности. Здесь поддерживается комфортная для них температура — 19–20 градусов.

— Скучать водосвинкам не дают специальные тренинги, которые с ними регулярно проводят киперы. Всю зиму Кузьма и Малая активно занимаются: по просьбе зоологов животные встают на весы, дают осмотреть свои лапки и зубы, — сообщает зоопарк в Instagram-аккаунте.

Так как у капибар резцы растут на протяжении всей жизни, они регулярно стачивают их о твердую пищу. В ход идут ивовые веники, овощные смеси и сено — на аппетит животным жаловаться не приходится. С приходом тепла животные вернутся в открытый вольер.

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