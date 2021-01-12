Безопасно для туристов: как Московский зоопарк работает в пандемию

Пятилетний москвич Паша Лобусев вместе с мамой Ольгой наблюдают за кафрскими рогатыми воронами. Мальчик побывал в Доме птиц Московского зоопарка и узнал о том, как его сотрудники ухаживают за питомцами / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Московский зоопарк получил знак Всемирного совета по туризму и путешествиям Safe Travels. Данный статус означает, что учреждение придерживается всех санитарных норм и рекомендаций профильных органов и находиться на территории парка безопасно для горожан и гостей столицы. «Вечерняя Москва» узнала, как главному зоозаведению города удалось войти в число лучших.

Как рассказала корреспонденту «ВМ» генеральный директор Московского зоопарка и президент Союза зоопарков и аквариумов России Светлана Акулова, проект Safe Travels — это первая глобальная инициатива в области безопасности путешествий на фоне пандемии COVID-19. Она отметила, что безопасность посетителей при нынешних условиях — превыше всего, именно поэтому в Московском зоопарке тщательно соблюдают все рекомендации столичного правительства, Роспотребнадзора и Всемирной организации здравоохранения в части оказания услуг.

— У нас проводится мониторинг состояния здоровья сотрудников, соблюдается социальная дистанция, производится дезинфекция, и все посетители и сотрудники используют средства индивидуальной защиты, — отметила Акулова.

Собеседница «ВМ» отметила, что зоопарк открыт для посещения. Однако временно недоступны крытые павильоны. Кроме того, для безопасности гостей в учреждении предусмотрен целый комплекс мер. При входе на территорию посетителям измеряют температуру, работают медицинские пункты, везде имеются предупреждающие заметки.

— Несмотря на временную недоступность павильонов, в зоопарке можно увидеть много интересного. Некоторые наши питомцы сейчас особенно пушистые, а песцы даже поменяли окраску. Очень радуются зиме морские котики и серые тюлени, что особенно заметно на регулярных показательных кормлениях. В снегу любят резвиться азиатские львы, устраивая гонки друг за другом. И это далеко не все. Мы ждем вас, дорогие друзья, — рассказала директор Московского зоопарка.

Акулова также отметила, что благодаря присоединению к проекту Safe travels гости могут спокойно посещать Московский зоопарк без риска заразиться коронавирусной инфекцией. Кроме того, соответствующий статус позволит увеличить число посетителей, что положительно сыграет и на туристической отрасли города. В столичном зоопарке отметили, что именно слаженный труд, профессионализм, а также любовь к своему делу позволили Московскому зоопарку войти в число лучших.

В свою очередь туристический агент Андрей Васильев рассказал «Вечерней Москве», что стандарты Safe Travels разработаны Всемирным советом по туризму и путешествиям для гостиниц, туристических объектов, аэропортов, культурных пространств, парков, автомобилей, сервисов по аренде недвижимости, туроператоров и агентств.

Он отметил, что протоколы безопасности Safe Travels рекомендуют руководствоваться местными и национальными законами, а также предписаниями международных организаций, в том числе Всемирной организации здравоохранения:

— Для получения знака Safe Travels любому столичному учреждению необходимо подать заявку на официальном портале инициативы этой международной организации, которая представлена в том числе и в Москве. Затем объект проверяют, насколько он соответствует необходимым требованиям безопасности, процесс длится на протяжении десяти дней.

Если заявитель соответствует всем требованиям, его регистрируют в системе Safe Travels и размещают информацию о нем в реестре Safe Travels Discover Moscow.

Стоит отметить, что к программе подключилось уже более 30 столичных организаций из сферы туризма и гостинично-ресторанного бизнеса.

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