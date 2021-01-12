Московскому зоопарку присвоили знак Safe travels о соответствии требованиям ВОЗ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Московский зоопарк получил знак Safe travels о соответствии требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщили в пресс-службе зоосада во вторник, 12 января.

— Наш зоопарк присоединился к проекту Safe travels Всемирного совета по туризму и путешествиям. Он означает, что Московский зоопарк придерживается всех санитарных норм и рекомендаций профильных органов, — уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что наличие этого знака подтверждает, что организация следует всем действующим в столице требованиям и рекомендациям ВОЗ. Так, в зоопарке соблюдается социальная дистанция, проводится мониторинг состояния сотрудников и дезинфекция.

В сообщении также говорится, что проект Safe travel является глобальной инициативой в области безопасности путешествия на фоне пандемии. К проекту присоединились 39 московских организаций, среди которых туристические компании, агентства, гостиницы.

Московский зоопарк открыт для посещений за исключением крытых павильонов, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

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