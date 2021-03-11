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Пауки и другие членистоногие начали выходить из спячки в московских лесах
Фото: pixabay.com

Пауки и другие членистоногие начали выходить из спячки в московских лесах

Кирилл Николаев

Животные

В московских лесах начали просыпаться пауки и другие членистоногие. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Специалисты Мосприроды в Серебряном бору уже наблюдали за маленьким паучком, который перебегал дорожку, где ходят люди. По этой причине его перенесли на дерево.

В департаменте отметили, что пробуждение пауков совпадает с началом сезона размножения у птиц. Именно членистоногими пичуги кормят птенцов и едят их сами в теплое время года, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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