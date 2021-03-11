Минэкологии расследует причины появления рыси в Химках

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Сотрудники Министерства экологии оперативно отреагировали на сообщения в СМИ о том, что в Химках обнаружена рысь. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили на официальном сайте министерства экологии.

— Возбуждено дело об административном правонарушении, владелица животного будет вызвана в министерство для объяснений, — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Глава ведомства не поддержал стремление людей держать в неволе таких хищников. В первую очередь это связано с возможным агрессивным поведением животных и риском для человека. Инстинкты хищника могут в любое время взять верх, что может привести к трагедии.

Ведомство напоминает, что обращение человека с животными основывается на нравственных принципах и принципах гуманности. Заводя такое животное, человек должен всегда помнить об этих принципах. Общие требования к содержанию животных определены Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Экологи также напоминают, что постановлением правительства Российской Федерации от 22.19.2019 № 795 был утвержден перечень животных, запрещенных к содержанию.

Ранее сообщалось, что рысь выпала с пятого этажа жилого дома в Химках во дворе ЖК в Набережном проезде. В настоящее время животное находится в безопасности.

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