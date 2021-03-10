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Столичной ветеринарной службе исполнилось 88 лет
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичной ветеринарной службе исполнилось 88 лет

Кирилл Николаев

Животные

В среду, 10 марта, исполнилось 88 лет со дня основания государственной ветеринарной службы города Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета ветеринарии Москвы.

Отмечается, что каждый год в государственные ветеринарные клиники столицы обращается более 330 тысяч владельцев животных. Ветеринарная служба Москвы развивалась много лет.

— За прошедшие годы сформировалась эффективная городская структура, способная решать актуальные задачи по обеспечению ветеринарно-санитарного благополучия мегаполиса, — отметил председатель Комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

За последние десять лет Государственная ветеринарная служба Москвы в 1,5 раза расширила сеть городских ветеринарных клиник. В настоящее время в столице работают 26 ветеринарных учреждений, которые расположены во всех административных округах. Также в Москве эффективно функционирует служба неотложной ветеринарной помощи на дому. На данный момент в распоряжении ветеринарных специалистов находятся 11 спецмашин, оснащенных современным портативным диагностическим и лабораторным оборудованием.

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