Московский зоопарк представил социальный проект «Маске рад»

Фото: московский зоопарк

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Вместе с художницей Елизаветой Махлиной Московский зоопарк решил поддержать жителей и гостей столицы и создать яркий социальный проект «Маске рад». Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в среду, 10 марта.

Отмечается, что с приходом весны москвичи будут чаще посещать общественные места, гулять в парках, ходить в театры и музеи. Однако не стоит забывать о мерах предосторожности — носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

— Мы представили, как наши животные оказываются в разных городских местах: в театре, музее, в магазине и зоопарке. Они радуются тому, что люди берегут друг друга и соблюдают все меры безопасности, — рассказали в зоопарке.

Кроме того, зоосад призвал уважать труд медиков и других работников, помогать им и заботиться о людях вокруг.

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